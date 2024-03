Una vittoria legale per il principe Harry nella causa contro i tabloid britannici IMAGO/NurPhoto

Una vittoria legale per il principe Harry e gli altri vip, come Elton John e Liz Hurley, impegnati nella causa avviata nel Regno Unito contro l'Associated Newspapers, gruppo editoriale che pubblica il «Daily Mail» e il «Mail on Sunday», per le presunte gravi intercettazioni illegali condotte nei loro confronti.

In seguito al via libera del governo di Rishi Sunak potranno essere usati nel processo i documenti segreti dell'inchiesta pubblica condotta a suo tempo dalla commissione Leveson sui tabloid britannici, seguita allo scandalo intercettazioni del gruppo di Rupert Murdoch, News International, conclusosi nel 2011 con la chiusura del domenicale News of the World.

Si tratta di documenti molto importanti, in quanto descrivono i pagamenti effettuati in passato agli investigatori privati sia dal Daily Mail che dal Mail on Sunday, secondo i querelanti per raccogliere informazioni in modo illecito. Il via libera è stato dato dal ministro degli Interni James Cleverly e dalla titolare della Cultura Lucy Frazer.

È un nuovo punto messo a segno da Harry nella sua lunga crociata contro i tabloid scandalistici dopo la vittoria in un caso simile: quello contro l'editore del «Daily Mirror», colpevole di aver recuperato illegalmente informazioni private ricorrendo a intercettazioni telefoniche su vasta scala.

SDA