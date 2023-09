Mads Mikkelsen si è fatto conoscere a livello internazionale con ruoli in blockbuster come "Casino Royale", "Star Wars Rogue One" o, più recentemente, "Indiana Jones e il quadrante del destino". (Foto d'archivio) Keystone

L'attore danese Mads Mikkelsen, che tra i vari ruoli ha anche ricoperto quello del cattivo in film di James Bond, sarà premiato con un Occhio d'oro alla carriera al 19esimo Zurich Film Festival (ZFF), dove presenterà il film «The Promised Land» di Nikolaj Arcel.

Mikkelsen è una delle star ospiti dell'edizione dello ZFF che si svolgerà tra il 29 settembre e l'8 ottobre. Per la prima volta riceverà il premio del festival cinematografico zurighese, l'occhio d'oro, il 6 ottobre.

È uno degli attori «più popolari e versatili del cinema contemporaneo», ha scritto lo ZFF in un comunicato odierno in cui si legge che Mikkelsen è un «irresistibile interprete» del cinema danese d'autore e che ha lasciato il segno anche a Hollywood.

Si è fatto conoscere a livello internazionale con ruoli in blockbuster come «Casino Royale», «Star Wars Rogue One» o, più recentemente, «Indiana Jones e il quadrante del destino». A Zurigo presenterà il dramma storico «The Promised Land». Lo ZFF lo premia per la sua interpretazione di un soldato che in questo film conquista le lande selvagge dello Jutland, la penisola nordeuropea divisa tra Germania e Danimarca.

