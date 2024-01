Joana Haehlen Keystone

Il weekend di Cortina d’Ampezzo, che si concluderà domani con il super G, sarà il probabile capolinea stagionale per un’altra atleta rossocrociata.

Nella seconda discesa sull’Olimpia delle Tofane, Joana Haehlen è atterrata male dopo un salto, esattamente come successo venerdì a Corinne Suter, rimediando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

La 32enne bernese, alle prese con il terzo infortunio di questo tipo in carriera, rientrerà in Svizzera per valutare le prossime tappe da seguire, ma difficilmente la rivedremo sugli sci in questo inverno, che si concluderà fra due mesi.

Swisstxt