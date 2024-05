Lara Gut-Behrami Ti-Press

Lara Gut-Behrami ha scelto il suo nuovo preparatore atletico.

Il sostituto di Jose Luis Alejo Hervas si chiama infatti Flavio Di Giorgio. L’ex rugbista 34enne ha una vasta esperienza anche nel Circo Bianco avendo collaborato per cinque stagioni con Sofia Goggia.

Al di fuori invece ha curato la parte fisica per gli ZSC Lions nell’estate del 2016 e in seguito per sei mesi anche quella dell’FC Chiasso.

«Lara ha suggerito il nome di Flavio e quindi siamo andati a Verona per conoscerlo. Credo che sia la scelta migliore», ha dichiarato al «Blick» il capo del settore femminile Beat Tschuor.

