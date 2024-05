Johan Eliasch, il tanto discusso presidente della Federazione Internazionale di Sci (FIS). KEYSTONE

La disputa sulla commercializzazione dei diritti mediatici tra la FIS e le federazioni nazionali di sci sta entrando nel vivo. Dato che la federazione mondiale, guidata da Johan Eliasch, ha dato il via libera alla commercializzazione centralizzata di propria iniziativa, le federazioni stanno valutando come reagire.

Hai fretta? blue News riassume per te La lotta di potere sulla commercializzazione centralizzata dei diritti mediatici tra la FIS e le federazioni nazionali di sci sta entrando nel vivo.

Dopo che la FIS, guidata dal presidente Eliasch, ha approvato la commercializzazione centralizzata di propria iniziativa, le associazioni si stanno opponendo e stanno addirittura pensando di adire le vie legali.

«La FIS vuole toglierci questi diritti, cosa che non accetteremo mai», afferma Diego Züger, CEO di Swiss-Ski.

Se non ci sarà un accordo tra le parti in causa, non si può escludere che alcune grandi federazioni si stacchino dalla FIS. Mostra di più

La scorsa settimana, la Federazione internazionale di sci ha approvato di propria iniziativa la commercializzazione centralizzata dei diritti mediatici, offendendo così le federazioni nazionali.

In particolare, le federazioni di Austria, Germania e Svizzera, che in precedenza detenevano i diritti mediatici per le gare nei loro Paesi, non sono affatto contente del piano della FIS.

Diego Züger, direttore commerciale di Swiss-Ski, ha dichiarato a blue Sport: «Siamo chiaramente a favore della centralizzazione. Ma anche con un marketing centralizzato, la proprietà dei diritti deve rimanere nei rispettivi Paesi organizzatori. La FIS vuole toglierci questi diritti, cosa che non accetteremo mai».

L'insolito comportamento della FIS sta provocando una nuova ondata di rabbia. A quanto pare, molti membri del comitato FIS hanno saputo dell'imminente votazione sulla centralizzazione dei diritti dei media solo durante la riunione di venerdì scorso.

Questo è stato confermato anche dai membri della FIS, lo svedese Mats Arjes e il norvegese Erik Roste. Per Roste, un voto di tale importanza avrebbe richiesto un'adeguata preparazione, che però non c'è stata.

«Dobbiamo proteggere i nostri contratti attuali di marketing»

Anche Swiss-Ski è rimasta sorpresa, come spiega Züger: «Siamo stati sorpresi dalla decisione dopo che, insieme a diverse altre associazioni nazionali, avevamo precedentemente discusso con la FIS su un modello alternativo di centralizzazione».

La FIS ha interrotto bruscamente questo dialogo la scorsa settimana. Per quanto riguarda la riunione del Consiglio di venerdì scorso, il dirigente svizzera afferma: «Ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna informazione che vada oltre il comunicato stampa della FIS».

Gli svizzeri stanno ora analizzando tutte le opzioni. «In collaborazione con altre associazioni nazionali, esamineremo attentamente anche la situazione legale, se non altro per proteggere i nostri attuali contratti di marketing», ha aggiunto Züger.

Per i tedeschi si tratta «di un veicolo senza pneumatici»

Stefan Schwarzbach, membro del consiglio direttivo dell'associazione sciistica tedesca (DSV), ha dichiarato a «Sport-Informations-Dienst»: «La FIS ha solo annunciato che il semaforo è ora verde. Ma questo serve a poco se il veicolo si presenta alla partenza senza pneumatici».

«Siamo rimasti a dir poco sorpresi dal fatto che la FIS abbia dato il via libera tramite un comunicato stampa. Si tratta ovviamente di un tentativo di rispettare all'ultimo minuto una scadenza contrattuale, nel bene e nel male, che deriva da un accordo tra Infront e la FIS», ipotizza Schwarzbach.

«Con questa decisione, Eliasch ha di fatto annullato i negoziati senza che noi ne fossimo informati», conclude il tedesco.

Insieme ad altre nazioni, il DSV sta ora esaminando le proprie opzioni di azione: «Ci si deve chiedere se la FIS abbia rispettato i requisiti legali per una decisione. Stiamo esaminando la questione in stretta consultazione con altre nazioni. Vedremo se saranno necessarie ulteriori azioni legali, ma abbiamo bisogno di avere le informazioni pertinenti».

La creazione di una Superlega dello sci? Ultima ratio

I rappresentanti nazionali non si sentono certo impotenti. Dopo tutto, le nazioni dell'Europa centrale e della Scandinavia organizzano oltre il 60% di tutte le gare di sci e quindi non escludono la creazione di una serie di gare parallele.

Ciò le renderebbe indipendenti dalla FIS. «Al momento non è oggetto di discussione», afferma un membro del consiglio di amministrazione di DSV, ma non esclude passi del genere in futuro: «Ci sono ovviamente scenari alternativi che discuteremo se necessario. Ma questo deve essere fatto, ovviamente, in stretta collaborazione con le altre associazioni».

In altre parole, non esattamente come ha fatto la FIS. Lo svizzero Züger sottolinea che il distacco dalla FIS non è l'obiettivo: «Non è certo questa l'opzione che vogliamo perseguire».