Kubalik KEY

Austria, che non è riuscita a compiere una nuova impresa ai Mondiali di Praga e Ostrava.

La Cechia ha festeggiato un rotondo successo contro l’ Dopo i ko di misura contro Svizzera e Canada e la vittoria sulla Finlandia, Zwerger e compagni si sono inchinati per 4-0 ai padroni di casa, che si sono portati in vetta al Gruppo A seppur con una partita in più rispetto ai nordamericani e agli elvetici. Nel Gruppo B gli Stati Uniti si sono issati in seconda posizione ai danni della Germania, vittoriosa nel pomeriggio per 8-2 sul Kazakistan, grazie al 4-1 rifilato alla Polonia.

