Quando si parla di stipendi, nella MLS non c'è nessuno che si avvicina ai numeri di Lionel Messi. Dal canto suo, però, Xherdan Shaqiri rimane uno dei pesi massimi. Nonostante l'arrivo di numerose superstar dall'Europa, infatti, il basilese è ancora uno dei giocatori più pagati del massimo campionato nordamericano.

Nella Major Soccer League americana (MLS), gli stipendi dei giocatori sono disponibili pubblicamente.

Xherdan Shaqiri è il quarto giocatore più pagato del campionato con uno stipendio di 8,2 milioni di dollari a stagione.

Gli altri giocatori svizzeri della MLS guadagnano molto meno. Mostra di più

Mentre in Arabia Saudita un numero sempre maggiore di stelle del calcio in età avanzata sta vivendo la sua seconda giovinezza in termini di stipendio, nella Major Soccer League (MLS) americana le cose sono un po' più tranquille per quanto riguarda i salari.

Tuttavia anche in Nord America gli stipendi sono in aumento. In particolare nel club di David Beckham, l'Inter Miami, che in totale fattura circa 42 milioni di dollari in stipendi. Quasi la metà di questa cifra va a Lionel Messi, che è anche il giocatore che guadagna di più in tutta la MLS. Anche un altro giocatore di Miami, Sergio Busquets, rientra nella top 3.

«Shaq vale i suoi soldi»

Un po' a sorpresa, Xherdan Shaqiri segue al quarto posto in questa classifica con uno stipendio di circa 8,2 milioni, composto da uno stipendio base di 7,4 milioni e un compenso garantito di 0,8 milioni.

Per alcuni potrebbe sembrare molto, ma Shaqiri vale questa somma, come ha rivelato il portiere svizzero Roman Bürki in un'intervista a blue Sport: «Shaq vale i suoi soldi perché glieli hanno offerti. Avrei firmato anch'io se mi avessero fatto un'offerta del genere. Suppongo che non abbia detto che non sarebbe venuto se avesse guadagnato solo 7 milioni. Penso che chiunque lo farebbe».

Lo stesso Roman Bürki, sotto contratto con il St. Louis City FC da questa stagione, al suo primo anno in America ha guadagnato circa 1,7 milioni di dollari.

Nel frattempo, gli altri giocatori svizzeri ingaggiati negli Stati Uniti non si avvicinano ai salari più alti. I compagni di squadra di Shaqiri, Allan Arigoni e Maren Haile-Selassie, hanno guadagnato rispettivamente 472'000 e 383'000 dollari.

Lo stipendio medio nella MLS è di 540'000 franchi. Negli Stati Uniti gli stipendi dei giocatori sono pubblici. L'elenco è stato pubblicato giovedì dalla MLS Players Association.