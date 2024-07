Croci-Torti KEY

A pochi giorni dalla sconfitta contro il Fenerbahçe in Champions League, il Lugano è subito chiamato al riscatto e lo dovrà fare contro il Basilea in campionato sabato alle 20h30.

Swisstxt

In vista della trasferta Croci-Torti, che in linea di massima avrà a disposizione tutti i giocatori, ha dichiarato: «Giocare al St.Jakob-Park è sempre difficile, dobbiamo restare umili ma sono sicuro che con le nostre qualità li metteremo in difficoltà». «Martedì contro la squadra di Mourinho abbiamo disputato un bel match e questo ci ha fatto capire che possiamo giocarcela con tutti», ha concluso il 42enne.

Swisstxt