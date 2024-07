Il presidente del Comitato Olimpico Thomas Bach siede su di un letto per gli atleti in uno dei villaggi costruiti per ospitare gli atleti a Parigi 2024. Keystone

A Parigi, nel villaggio olimpico, i letti, rigorosamente singoli, sono stati realizzati in materiali riciclabili. Il torneo risulta un terreno fertile per i rapporti sessuali tra atleti, tanto che a loro disposizione verranno messi ben 300mila preservativi.

I letti per gli atleti che partecipano alle Olimpiadi estive a Parigi sono stati realizzati in cartone, con strutture e materassi completamente riciclabili.

Oltre all'idea di sostenibilità ecologica, la tecnologia dovrebbe evitare il surriscaldamento degli atleti nelle ore notturne, con il conseguente dispendio di energie.

Ma i materiali insoliti hanno portato alcuni a definirli anche dei letti «anti-sesso», soprattutto perché si tratta di telai singoli e potenzialmente non robusti come quelli normali. Per questo motivo, gli olimpionici potrebbero essere più riluttanti a lasciarsi andare a effusioni nella città dell'amore.

Incredibilmente, invece, i letti realizzati da Airweave, utilizzati anche alle ultime Olimpiadi di Tokyo, sono in grado di resistere fino ad oltre 200 kg di peso, come dimostrano gli stessi giapponesi che li producono.

🛏️ Japanese company Airweave will deliver 16,000 recyclable cardboard beds for the 2024 Paris Olympics pic.twitter.com/y2WwGukHfR — Reuters Sports (@ReutersSports) July 14, 2023

Sesso e Giochi Olimpici

In merito alla questione dello scambio di effusioni amorose tra gli atleti invece, giova ricordare che nei decenni, i Giochi si sono guadagnati una solida reputazione in tal senso.

Si racconta di una presunta orgia in una vasca idromassaggio, mentre l'ex calciatrice statunitense Hope Solo affermò di aver visto persone «fare sesso all'aperto, sull'erba, tra gli edifici».

L'ex portiere della Nazionale statunitense femminile di calcio Hope Solo. Keystone

Un anonimo atleta inglese affermò di aver avuto un rapporto a quattro con un compagno di squadra e due donne in un dormitorio comune a Londra 2012. «Avresti potuto dormire con una donna diversa ogni due notti dei Giochi, se avessi voluto. Ancora di più se avevi una stanza tutta per te, come facevano alcuni atleti».

Sempre a Londra, 12 anni fa, l'ex calciatore Micah Richards rivelò al podcast «Rest is Football» cosa succedeva dietro le quinte: «Era la festa delle feste. Ci sono tutti i diversi atleti, tutti i tipi di campioni diversi lì dentro. Siamo stati in questo luogo comune per tre notti, ci siamo allenati, siamo tornati al villaggio e per tre notti siamo stati svegli fino alle 4 del mattino. C'era una grande stanza piena di preservativi! Era come se, ovviamente, volessero promuovere il sesso sicuro e, onestamente, ero in fiamme».

A Tokyo 2021, fu varato un divieto di intimità per evitare la diffusione di Covid-19. Oggi, tale restrizione, non è più in vigore.

A Parigi ben 300'000 profilattici saranno messi a disposizione gratuitamente ai 9'000 atleti presenti a Parigi - dal 26 luglio all'11 agosto.

Letti su misura, riutilizzabili e riciclabili

I costruttori di letti giapponesi hanno rivelato che all'arrivo a Parigi verranno prese le misure degli atleti: «Si metteranno davanti a uno schermo, prenderemo tutte le loro misure e inseriremo tutto questo nella macchina, che poi suggerirà la disposizione ideale», ha spiegato l'amministratore delegato.

Non preoccupatevi per i più muscolosi: i letti sono stati progettati in modo che cinque persone possano saltarci sopra. Testato e approvato a Tokyo «Sappiamo tutti quanto sia importante il sonno per le prestazioni di un atleta», ha sottolineato Tony Estanguet, Presidente di Parigi 2024.

Al termine dei Giochi, i cuscini e i materassi saranno distribuiti a istituzioni e scuole per essere riutilizzati. La struttura in cartone, prodotta in Francia, sarà interamente riciclata.