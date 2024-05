Anche i Panthers e gli Stars andranno a giocarsi la finale di Conference.

Swisstxt

A Est la franchigia della Florida sfiderà i New York Rangers dopo aver eliminato in sei partite i Boston Bruins. In gara-6 al TD Garden è arrivata la decisiva vittoria degli ospiti per 2-1 in rimonta. A Ovest invece la prima finalista di Conference è Dallas, che attende di sapere chi dovrà affrontare tra Vancouver ed Edmonton. Anche agli Stars (in cui Lian Bichsel non era in formazione) per chiudere la serie è servito il successo in gara-6 in trasferta sui Colorado Avalanche per 2-1.

Swisstxt