Nadine Faehndrich ha terminato la sua avventura a Canmore con la prematura eliminazione nello sprint.

La lucernese è rimasta esclusa dalla finalissima, in cui a trionfare è stata Linn Svahn, chiudendo in 5a posizione la sua semifinale. Out ai quarti, invece, Alina Meier. Stessa sorte ma in campo maschile per Valerio Grond, subito fuori al primo stadio nella gara vinta da Johannes Klaebo.

