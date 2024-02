Sesto posto a Crans-Montana per Lara. Keystone

Lara Gut-Behrami non è riuscita a centrare il podio nella terza e ultima gara di Crans-Montana.

Lara Gut-Behrami ha provato a replicare il successo ottenuto nel super-G di Crans-Montana nel 2021 ma a causa di qualche sbavatura nella parte centrale del tracciato la ticinese si è dovuta accontentare del sesto posto.

In ottica classifica di specialità la 32enne ha limitato i danni nei confronti di Cornelia Huetter, quinta e ora distante 5 lunghezze, mentre in quella generale si è portata a 205 punti di vantaggio su Mikaela Shiffrin.

La più veloce è stata Stephanie Venier, la quale ha festeggiato davanti alle italiane Federica Brignone (+0"04) e Marta Bassino (+0"15).

«Non è sempre evidente salire sul podio»

«Non era una gara semplice. Non sono riuscita a esprimermi al meglio, io do sempre il massimo ma non è facile salire sul podio», ha commentato al termine della gara la sciatrice ticinese ai microfoni della «RSI».

«Non ho interpretato così bene la neve - ha spiegato la 32enne - era più scivolosa di quanto mi aspettassi e penso di essere stata troppo dura negli appoggi soprattutto nella parte in cima, cosa che non mi ha permesso di fare velocità».

«Però credo che sia comunque un week end più che positivo, poi settimana prossima avremo ancora due super-G, io cercherò di ritrovare le sensazioni di Cortina», ha poi concluso Lara Gut-Behrami, pensando alle gare del prossimo fine settimana in programma sulle nevi delle Dolomiti in Val di Fassa.

Swisstxt - La redazione