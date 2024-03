Tra i paletti stretti KEY

Loïc Meillard, sempre nella top 3 nelle ultime quattro gare disputate (due vittorie), non è riuscito a salire sul podio per la quinta volta consecutiva, chiudendo quarto lo slalom di Saalbach a 0"55 da Timon Haugan.

Il norvegese, al primo successo in Coppa del Mondo, ha preceduto l'austriaco Manuel Feller (+0"40) e il tedesco Linus Strasser (+0"44).

In casa Svizzera si è messo in evidenza Marc Rochat, che ha confermato il suo buon momento di forma e il sesto posto della prima manche (+0»92). In difficoltà invece Luca Aerni (14o a 2"86) e Daniel Yule (16o a 2"97).

Ricordiamo che la coppetta di specialità era già andata nelle mani dell'austriaco Feller, grande protagonista della stagione trai pali stretti.

Swisstxt