Lara Gut-Behrami con la coppetta di specialità KEYSTONE

La ticinese ce l'ha fatta. A Saalbach, al termine dell'ultimo gigante della stagione, Lara Gut-Behrami si è assicurata la coppetta di gigante e il grande globo di cristallo destinato alla regina di Coppa del Mondo.

Lara Gut-Behrami, per la seconda volta dopo la stagione 2015-16, ha conquistato il grande globo di cristallo che ricompensa la vincitrice della Coppa del Mondo.

Alla ticinese è bastato il 10o posto nel gigante delle finali di Saalbach per aggiudicarsi matematicamente la generale di Coppa del Mondo.

Decima posizione che le ha permesso di fare sua anche la coppetta di specialità, la prima in gigante dopo le 4 di super G (2014, 2016, 2021, 2023).

La 32enne è la prima svizzera a mettere in bacheca il trofeo di gigante dopo Sonja Nef, nel 2002.

La ragazza di Comano si aggiunge così al trio Erika Hess, Michela Figini e Maria Walliser, capaci in carriera di vincere 2 grandi globi di cristallo. In casa Svizzera solo Vreni Schneider (3) è ancora davanti a lei per numero di vittorie di generale di Coppa del Mondo.

Brignone vincitrice di giornata

La vittoria di giornata è andata Federica Brignone, senza passi falsi dell'elvetica, si è accontentata della 6a vittoria dell’inverno.

Le altre due svizzere si sono classificate fuori dalla top ten, ma entrambe hanno conquistato punti in Coppa del Mondo. Michelle Gisin si è classificata al 14° posto, mentre Camille Rast è arrivata subito dopo la nativa di Obvaldo.

Lara Gut-Behrami: «Ci vediamo l'anno prossimo»

Ai microfoni, dopo la gara, Lara Gut-Behrami ha così commentato la sua giornata, davvero speciale: «Sono molto contenta. Non ho sciato come volevo e non sono orgogliosa della mia gara. Oggi ero molto nervosa, ma alla fine ciò che volevo fortemente era vincere questa coppa di specialità. Per una volta, ho imparato che l'importante è andare sul sicuro, e arrivare al traguardo».

Poi, in anticipo su qualsiasi domanda su un suo possibile ritiro, la 32enne ha così salutato il pubblico di Saalbach: «Ci vediamo l'anno prossimo».

GESAMTWELTCUP-SIEGERIN 2023/24! 🔮🔥



Nach dem letzten Riesenslalom, dem drittletzten Rennen der Saison, liegt Lara Gut-Behrami mehr als 200 Punkte in Führung und gewinnt somit nach 2015/16 zum zweiten Mal in ihrer Karriere die grosse Kristallkugel! 🏆💪🏼 #Congrats! #swissskiteam pic.twitter.com/lKccyYHUe7 — SwissSkiTeam (@swissskiteam) March 17, 2024

«Vincere la classifica di gigante è come coronare un sogno, perché è una disciplina importantissima. Il super G è la specialità che più mi sta a cuore, ma il gigante premia una sciatrice completa e forte tecnicamente», ha detto ancora Lara.

Ora le prospettive per mettere le mani sulla coppetta di super-G e quella di discesa sono eccellenti.

L'ultima volte accadde 36 anni fa

E così la Svizzera ha vinto la Coppa del Mondo generale sia nella categoria femminile che in quella maschile: impresa che è riuscita solo tre volte in precedenza, nel 1984, 1987 e 1988.

36 anni fa furono Michaela Figini e Pirmin Zurbriggen a salire entrambi sul podio più lato della generale.

Inoltre, la squadra svizzera, per la 13esima volta, piazza una sua sciatrice in cima alla classifica finale di generale di Coppa del Mondo. L'ultima era stata ancora lei, la Lara nazionale, ad aver trionfato al termine della stagione 2015-16.