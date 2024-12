«È stata una grande gara»: il lapsus rivelatore di Lindsey Vonn

She’s baaackkk 😏



Sabato sera Lindsey Vonn ha svolto il ruolo di apripista nella prima discesa libera di quest'inverno a Beaver Creek. L'atleta con 82 vittorie in Coppa del Mondo ha dimostrato di essere ancora competitiva, a cinque anni dal suo ritiro.

Hai fretta? blue News riassume per te Lindsey Vonn, accolta con entusiasmo dai fan dopo aver fatto da apripista sulla «Birds of Prey», si è detta grata per l'opportunità e pronta al suo ritorno ufficiale.

Nonostante non fosse cronometrata, la discesa della statunitense è stata veloce, con un tempo ipotetico che l'avrebbe piazzata nona.

La 40enne punta ora al rientro in Coppa del Mondo a St. Moritz, con due super-G in programma il prossimo fine settimana. Mostra di più

Sabato, dopo aver fatto da apripista sulla «Birds of Prey», Lindsey Vonn ha chiaramente apprezzato gli applausi ricevuti nella zona di arrivo.

È stata festeggiata a lungo dai suoi numerosi fan, che le hanno riservato un'accoglienza euforica, quasi come se la statunitense avesse appena vinto la gara.

Non è stato (ancora?) così per la 40enne, la cui ultima gara a questo livello risale al febbraio 2019. Non sorprende che il suo ritorno sia stato seguito con attenzione, anche se non è stato cronometrato ufficialmente.

Un lapsus rivelatore

La sua corsa, trasmessa integralmente in televisione, è stata visivamente impeccabile e anche molto veloce, come ha potuto constatare chiunque abbia controllato il cronometro.

L'americana non ha infatti concesso più di un secondo alla vincitrice, l'austriaca Cornelia Hütter. Con molte probabilità la rientrante sarebbe arrivata nona, tra l'elvetica Michelle Gisin e l'italiana Federica Brignone.

«È stata una gara davvero fantastica», ha dichiarato nel corso della serata ai microfoni della «SRF», prima di correggere immediatamente il suo lapsus. «Ok, in verità non è stata una gara. Però per me, al traguardo, con quella grande atmosfera, è stato come se avessi corso sul serio».

La sciatrice del Minnesota ha detto di essere molto grata di aver avuto questa opportunità come apripista. «Non ho ancora dato il cento per cento, ma sulle mie ginocchia ho già messo più pressione rispetto alle prime gare di allenamento», ha aggiunto.

«Incrociate le dita!»

Il prossimo passo è chiaro per la vincitrice di quattro generali di Coppa del Mondo. Il prossimo fine settimana, Vonn farà il suo ritorno in Coppa del Mondo a St. Moritz nelle due gare di super-G in programma in Engadina.

«Sono pronta per il mio ritorno. Mi ci vorrà qualche gara per ritrovare il giusto ritmo, ma credo di essere pronta. Tutto è come prima e mi sembra normale. Incrociate le dita per me», ha poi dichiarato in un'altra intervista alla televisione austriaca «ORF».