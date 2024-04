Westher Molteni Imago

La Svizzera maschile ha mancato la prima opportunità di qualificarsi per il torneo olimpico di 3x3.

Swisstxt

A Hong Kong gli elvetici dopo aver perso con i Paesi Bassi hanno battuto l'Austria (19-18) e i padroni di casa per 21-19, ma non è bastato. Molteni e compagni avranno una seconda possibilità di staccare il biglietto per Parigi a Debrecen a metà maggio.

Swisstxt