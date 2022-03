A Siena trionfa Pogacar

Pogacar KEY

Tadej Pogacar ha iniziato la stagione nel migliore dei modi.

Dopo il successo ottenuto all'UAE Tour, lo sloveno ha festeggiato pure alle Strade Bianche, vincendo per la prima volta in carriera la classica toscana e portandosi così a quota 34 vittorie in carriera. Il talentuoso 23enne, trionfatore degli ultimi due Tour de France, ha deciso la gara a 50km dall'arrivo, quando è scattato in solitaria facendo il vuoto. Al secondo posto si è piazzato Alejandro Valverde, giunto a Siena sul traguardo di Piazza del Campo con 37» di ritardo su Pogacar, mentre terzo si è classificato Kasper Asgreen.

Swisstxt