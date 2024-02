Damian Lillard KEY

Ovest, in un festival offensivo che non ha però entusiasmato più di tanto.

L'All Star Game di NBA ha visto il successo per 211-186 della squadra dell’Est contro quella dell’ Dopo sei anni nei quali i capitani delle due formazioni sceglievano i compagni, si è tornati al formato storico dell’Est contro l’Ovest, per un incontro che ha proposto ben 168 tentativi da tre punti (67 riusciti) e delle schiacciate senza opposizione. A meritarsi l’MVP della serata è stato Damian Lillard. Per il disappunto del pubblico che voleva il beniamino di casa Tyrese Haliburton.

Swisstxt