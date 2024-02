Roman Mityukov KEY

Ha flirtato a lungo con la medaglia d’oro, ma alla fine ha dovuto accontentarsi di quella d’argento.

Uno strepitoso Roman Mityukov ha chiuso al secondo posto la finalissima dei 200m dorso dei Mondiali di Doha, cedendo per un solo decimo al nuovo campione del mondo, lo spagnolo Hugo Gonzalez.

Con il tempo di 1'55"40 il rossocrociato, già bronzo iridato a Fukuoka, ha sfiorato il suo record svizzero di 6 centesimi più basso.

Niente da fare invece per Lisa Mamié, ultima e mai in corsa per una medaglia nella finale dei 200m rana vinta dall'olandese Tes Schouten.

