Un'inchiesta condotta dalla televisione ARD e dal New York Times ha rivelato che 23 nuotatori cinesi, tra cui alcuni campioni olimpici di Tokyo, all'inizio del 2021 sono risultati positivi a dei controlli antidoping (trimetazidina), senza però essere sanzionati.

Swisstxt

Stando ai due media, l'Agenzia mondiale antidoping e la Federazione internazionale di nuoto hanno accettato le spiegazioni di contaminazione fornite dalle autorità cinesi. Dei 23 in 13 hanno partecipato ai GO in Giappone, tra cui Zhang Yufei (4 medaglie, tra cui il titolo nei 200m delfino) e Wang Shun (oro nei 200m misti).

Swisstxt