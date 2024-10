Pecco non aveva più vinto dal 18 agosto KEY

Francesco Bagnaia si è imposto nel GP del Giappone davanti al suo principale rivale nella corsa al titolo, lo spagnolo Jorge Martin, rosicchiandogli 5 punti in classifica e portandosi a -10.

Swisstxt

L’iberico, partito solo 11o, ha velocemente recuperato posizioni portandosi alle spalle dell'italiano della Ducati, scattato in seconda posizione, ma non è riuscito a trovare lo spunto per superarlo. Pecco è così tornato a festeggiare un successo dopo due mesi. In Moto2 ha vinto lo spagnolo Manuel Gonzalez, mentre in Moto3 il 10o successo stagionale è valso il titolo al colombiano David Alonso.

Swisstxt