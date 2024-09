Tortellini

Emilia-Romagna.

Swisstxt

Sarà Francesco Bagnaia a partire davanti a tutti nel GP dell’ Nel secondo weekend del Motomondiale a Misano Adriatico (scelto come rimpiazzo per l’annullamento del GP del Kazakistan) il numero 1 della Ducati ha strappato il miglior tempo (1’30"031) davanti a Jorge Martin e all’altro ducatista Enea Bastianini. Settimo crono invece per Marc Marquez.

Swisstxt