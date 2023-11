Francesco Bagnaia KEY

Francesco Bagnaia ha messo una seria ipoteca sul titolo delle MotoGP.

L'italiano ha chiuso al secondo posto il GP del Qatar alle spalle di Fabio Di Giannantonio, staccando nella classifica piloti Jorge Martin, protagonista di una gara disastrosa e solo decimo. Il vantaggio di Bagnaia sull'iberico è ora di 21 lunghezze, quando manca il weekend di gare a Valencia dove ci sono in palio ancora 37 punti. In Moto3 Jaume Masia ha festeggiato in lacrime il suo primo titolo. Il 23enne spagnolo ha conquistato il 4o successo stagionale diventando irraggiungibile per il giapponese Ayumu Sasaki.

Swisstxt