Costretto al ritiro sabato durante la sprint race, Bagnaia si è prontamente riscattato nella gara domenicale andando a vincere il GP di Spagna.

L’italiano, alla 2a vittoria stagionale, ha resistito al meglio agli attacchi sferrati nelle fasi finali nel duello con il poleman M. Marquez, il quale non è però riuscito a piazzare il sorpasso decisivo dovendosi accontentare del 2o posto davanti a Bezzecchi. Caduta, invece, per il leader Martin. In Moto2 a trionfare è stato Aldeguer mentre in Moto3 ad imporsi è stato Veijer. A secco di punti invece l'elvetico Dettwiler (21o).

