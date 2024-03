Bastianini KEY

E' di Enea Bastianini la pole position nel GP del Portogallo.

L'italiano della Ducati ha fatto registrare il miglior tempo sul circuito di Portimao, stampando un 1'37"706 che ha regolato tutta la concorrenza. Dietro di lui, sia nella gara sprint che nel GP di domani, Maverick Vinales, Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Solo ottavo Marc Marquez, autore di una scivolata senza conseguenze. In Moto3 Noah Dettwiler non è sceso in pista nel Q1 e scatterà così 29o, con José Antonio Rueda che ha strappato la pole position.

Swisstxt