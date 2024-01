Il Riva è andato a espugnare il parquet della seconda forza del campionato.

Nel 12o turno di SBLD le sottocenerine, trascinate da Hunter e Bell (44 punti in due), si sono infatti imposte per 62-61 sul Troistorrents agganciando così almeno momentaneamente il Pully al 5o posto in classifica.

Swisstxt