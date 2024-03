L'obiettivo è esser pronta per i Giochi Olimpici Imago

Lena Bickel non parteciperà ai Campionati Europei di Rimini, previsti dal 2 al 5 maggio 2024 per il programma femminile.

La ticinese non ha ancora smaltito i dolori muscolari alla schiena e ha preferito saltare la rassegna continentale per concentrarsi sui Giochi Olimpici, per cui si è già qualificata agli scorsi Mondiali di Anversa.

