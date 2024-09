Tanto spettacolo in Ticino Ti-Press

BMX: Nikita Ducarroz ha vinto la medaglia di bronzo nel Park agli Europei di freestyle di Cadenazzo.

Swisstxt

La rossocrociata, in testa dopo la prima run con 83,16 punti, al termine della seconda è stata preceduta dalla britannica Sasha Pardoe (88,06) e dalla ceca Iveta Miculycova (85,33). In campo maschile, l'elvetico Alexandre Sideris ha invece chiuso la finale al 12o e ultimo posto. Pugilato: mandando ko Anthony Joshua nel corso del quinto round, dopo un incontro dominato, Daniel Dubois si è aggiudicato il titolo IBF dei pesi massimi. Nel derby di Wembley, il 34enne ha così perso la possibilità di laurearsi campione iridato per la terza volta.

Swisstxt