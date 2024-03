Friedrich Keystone

Bob: trionfo assoluto della Germania nel bob a 4 ai Mondiali di Winterberg.

Il team del solito Francesco Friedrich, alla quinta doppietta iridata in carriera, ha preceduto quello di Johannes Lochner e quello di Adam Ammour. Per quanto riguarda i rossocrociati, ottavo posto per l'elvetico Simon Friedli, decimo per Cédric Follador e 14o per Timo Rohner.

Swisstxt