Un fulmine a ciel sereno scuote il beach volley elvetico.

A soli sei giorni dal bronzo europeo, e dopo intense riflessioni, Esmée Böbner ha annunciato il suo ritiro dallo sport d’élite. Esso avverrà al termine dei prossimi Campionati Svizzeri, in programma a Berna dal 28 al 30 agosto.

«La fiamma non bruciava più», ha spiegato la 24enne lucernese, che presto si concentrerà appieno sugli studi in ambito sanitario, «e dunque non c’erano le condizioni per continuare a dare il meglio».

La carriera di Zoé Vergé-Dépré proseguirà invece regolarmente: giocare con la sorella Anouk è una possibilità.

