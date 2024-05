Jayson Tatum Keystone

Per la 23a volta (la seconda delle ultime tre stagioni) i Boston Celtics giocheranno la finalissima di NBA per andare a caccia di quel 18o titolo che permetterebbe loro di staccare i Lakers e di tornare ad essere, da soli, i più vincenti di sempre della NBA.

Swisstxt

La compagine del Massachusetts ha infatti chiuso in fretta e furia la finale della Eastern Conference, battendo 105-102 Indiana in gara-4 e imponendosi perciò nella serie con un secco 4-0. Per l’anello Boston se la vedrà con la vincente della sfida tra Dallas e Minnesota, per ora sul 3-0 in favore dei texani.

Swisstxt