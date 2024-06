Boston Reuters

Manca una sola vittoria ai Boston Celtics per ottenere il 18o titolo NBA (record), il primo dal 2008.

In gara-3 delle Finals gli uomini di Mazzulla sono andati a vincere sul parquet dei Dallas Mavericks per 106-99 in un match indirizzato dagli ospiti nel terzo quarto, chiuso sul +15. Sotto anche di 21 punti, i padroni di casa hanno provato la clamorosa rimonta, fermatasi però sul 93-92 anche a causa dell'espulsione per 6 falli di Doncic a 4' dal termine. I Celtics, guidati dai 31 punti di Tatum e dai 30 di Brown, hanno così potuto gestire nel finale.

