Già sulla panchina della Spinelli Massagno come vice dal 2017 al 2019 e poi dal 2022, Salvatore Cabibbo sarà il nuovo allenatore della SAM.

Robbi Gubitosa resterà sempre in società, ma nelle vesti di direttore generale e responsabile del settore giovanile. A Nosedo esordirà in panchina anche Dusan Mladjan, che oltre a essere a disposizione della prima squadra come giocatore, allenerà l’ U18.

