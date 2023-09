La stagione dell'atletica si è chiusa con due nuovi record del mondo da consegnare agli annali.

Armand Duplantis ha migliorato per la settima volta il primato nel salto con l'asta, portandolo a 6,23m. Nei 5000m femminili Gudaf Tsegay ha invece sfiorato l'abbattimento del muro dei 14', terminando la sua corsa in 14'00"21, ovvero quasi 5» in meno del 14'05"92 fatto registrare dalla keniana Faith Kipyegon in giugno a Parigi. A conclusione delle finali Sherika Jackson e Andre de Grasse hanno dominato le gare dei 200m terminando in 21"57 e rispettivamente in 19"76.

Swisstxt