Ndoye giocherà in una posizione più difensiva? Imago

Secondo «20 Minuten», Dan Ndoye sarà schierato nella posizione di Widmer. Ruben Vargas e Fabian Rieder sono destinati a creare scompiglio nel centrocampo d'attacco e Breel Embolo giocherà ancora una volta davanti.

Anche Steven Zuber, di nuovo in forma dopo l'infortunio muscolare, potrebbe essere un'opzione a centrocampo. A parte l'assenza di Widmer, non sono previsti cambiamenti in difesa.



La possibile formazione per la Nati: Sommer; Rodriguez, Akanji, Schär; Aebischer, Xhaka Freuler, Ndoye; Vargas, Rieder, Embolo.