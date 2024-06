Dopo le scuse, Freuler pugnala di nuovo l'Italia al cuore

Freuler porta la Svizzera avanti 29.06.2024

Remo Freuler ha fatto arrabbiare i tifosi dell'Italia con una dichiarazione in conferenza stampa prima degli ottavi di finale. Il giocatore del Bologna si era scusato per la «provocazione» involontaria. La vera risposta è però arrivata in campo.

blue Sport Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Remo Freuler segna l'1-0 negli ottavi di finale del Campionato Europeo contro l'Italia.

Alla vigilia della partita, Freuler si era scusato con i tifosi dell'Italia, che avevano preso una sua dichiarazione come una provocazione.

Il nazionale svizzero ha dato la migliore risposta in campo. Mostra di più

Durante la conferenza stampa in vista degli ottavi di finale, un giornalista italiano ha chiesto a Remo Freuler che cosa hanno imparato gli svizzeri dalla sconfitta per 3-0 contro gli azzurri a Euro 2021: «Penso che abbiamo imparato molto. Da allora abbiamo giocato due volte contro l'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali e abbiamo pareggiato. E poi noi ci siamo arrivati ai Mondiali, loro no», è stata la sobria risposta del centrocampista del Bologna.

Alcuni tifosi dell'Italia stanno dando il tormento a Freuler su Instagram, criticando il giocatore svizzero con commenti velenosi. «Topo, non tornare mai in Italia», ha scritto un utente, mentre un altro ha imprecato: «Quanti Mondiali hai vinto? Sciacquati la bocca».

Instagram/remo_freuler

Freuler si è persino sentito in dovere di scusarsi. Il 32enne ha un grande rispetto per l'Italia e ama il Bel Paese, che per lui è diventato come una seconda casa.

«Mi dispiace molto che la mia dichiarazione sia stata presa da molti come una provocazione o una presa in giro. Spero in una bella partita a Berlino!».

L'elvetico ha giocato una grande partita nella capitale tedesca. Freuler non avrà ancora vinto un titolo di campione del mondo, ma ha sicuramente vinto la partita contro l'Italia; anche grazie al suo gol che ha portato la Nati in vantaggio.