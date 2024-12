Zeki Amdouni KEY

Zeki Amdouni ha segnato la sua quarta rete con la maglia del Benfica.

SwissTXT Swisstxt

Il nazionale elvetico ha aperto le marcature al 17' nella partita terminata 1-1 contro l'AVS. Il club di Lisbona, con questi due punti persi, accusa ora 4 lunghezze di ritardo dal leader Sporting. -Clamorosa sconfitta casalinga del Barcellona, che non solo ha mancato l'allungo in vetta alla Liga ma si è fatto raggiungere dall'Atletico e ha perso un punto sul Real, con entrambe le squadre di Madrid che hanno disputato una partita in meno dei catalani. A fermare i Blaugrana è stato il Leganes, che ha incamerato tre punti insperati in chiave salvezza.