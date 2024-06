Freuler si scusa: «Non volevo provocare, l'Italia è la mia seconda casa»

Remo Freuler attira le ire di alcuni tifosi dell'Italia. Keystone

Remo Freuler ha fatto arrabbiare i tifosi della Nazionale italiana con una dichiarazione male interpretata in conferenza stampa. Il giocatore del Bologna si è così scusato su Instagram per lo scivolone. È scesa in campo anche sua moglie Kristina.

Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Durante la conferenza stampa della Nazionale svizzera Remo Freuler ha parlato dell'avversario degli ottavi di finale, l'Italia, e gli è stato chiesto cosa hanno imparato gli svizzeri dalla sconfitta per 3-0 subita all'ultimo Europeo.

La risposta di Freuler ha fatto girare la testa ad alcuni italiani. Il suo ultimo post su Instagram è stato preso d'assalto da chi non ha gradito.

Mercoledì sera, Freuler ha chiarito che la sua dichiarazione era stata male interpretata: «Non è mai stata mia intenzione provocare gli italiani o prenderli in giro». Mostra di più

Durante la conferenza stampa della nazionale a Remo Freuler è stato chiesto da un giornalista italiano cosa la Svizzera avesse imparato dalla sconfitta per 3 a 0 contro gli italiani nell'Europeo del 2021.

«Penso che abbiamo già imparato. Da allora abbiamo giocato contro l'Italia due volte (nelle qualificazioni ai Mondiali), e abbiamo pareggiato due volte. E poi noi siamo arrivati alla Coppa del Mondo, loro no».

La dichiarazione ha infastidito alcuni tifosi della Penisola. Le parole sono state interpretate come un'offesa all'orgogliosa nazione calcistica. Infatti, l'ultimo post del centrocampista su Instagram è stato bersagliato da commenti poco amichevoli.

«Topo, non tornare mai in Italia», ha scritto un utente. Un altro ha invece commentato: «Quanti Mondiali hai vinto? Sciacquati la bocca».

Freuler chiarisce: «Non era mia intenzione»

Il 32enne si è sentito costretto a prendere posizione sulla sua dichiarazione nella sua storia di Instagram: «Vorrei chiarire una mia dichiarazione male interpretata e parzialmente travisata. (...) Vorrei sottolineare che non è mai stata mia intenzione provocare la Nazionale italiana o prenderla in giro».

Ha un grande rispetto per i risultati ottenuti dagli italiani in passato e per quelli che stanno ottenendo attualmente. «Amo il Paese. Per me, mia moglie e tutta la mia famiglia, l'Italia è diventata una seconda casa», ha continuato Freuler.

Parole già pronunciate durante la conferenza stampa, ma la notizia era stata riportata meno diffusamente.

«Mi dispiace molto che la mia dichiarazione sia stata presa da molti come una provocazione o una presa in giro. Spero in una bella partita a Berlino!».

Anche la moglie Kristina si è sentita in dovere di commentare su Instagram: «Tutti questi commenti contro mio marito sono semplicemente ridicoli e primitivi. Sembra che coloro che hanno commentato non abbiano mai imparato il rispetto a casa loro.»

«L'Italia è la nostra seconda casa, amiamo la gente, il Paese e la vita lì. Quindi non siate così irrispettosi».