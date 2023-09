Il Bellinzona dovrà rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato di almeno altre due settimane, ma può contemporaneamente festeggiare la conquista di un punto insperato sul campo dello Xamax.

Questo, nella sera del debutto del portiere Iacobucci (ex Serie A, B e C), è giunto grazie al classe 2005 Neelakandan, che al 94' ha sfruttato il primo tiro in porta assoluto per rispondere a Surdez.

Swisstxt