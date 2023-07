Vittoria

Sarà la Spagna l'avversaria della Svizzera negli ottavi dei Mondiali femminili.

Nello scontro per la testa del Gruppo C infatti, il Giappone ha travolto 4-0 le iberiche, con Putellas e compagne che dovranno quindi vedersela con le rossocrociate sabato ad Auckland (alle 07h00 ora Svizzera).

Benché molti vedessero la Spagna come favorita, nel big match di Wellington la pratica è stata risolta già nel primo tempo dalle nipponiche, in rete per ben tre volte.

Nell'altro incontro lo Zambia ha chiuso il torneo con una gioia battendo 3-0 la Costa Rica.

