Doppietta

Il Neuchâtel Xamax ha messo la prima firma sul campionato di Challenge League 2023-24.

Surdez (poi autore di una doppietta) ha infatti siglato il primo gol della nuova stagione che ha dato il la al netto successo della squadra di Forte per 3-0 sullo Sciaffusa. Per i neocastellani, tra i quali ha esordito pure Rapp al 63', un inizio che fa ben sperare dopo aver scampato la retrocessione in Promotion League lo scorso anno solamente nello spareggio. Negli altri due incontri ha fatto festa l'Aarau, vittorioso 1-0 sul Baden, mentre il Thun di Lustrinelli non è andato oltre l'1-1 con lo Stade Nyonnais.

