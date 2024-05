Le squadre impegnate per un posto in Champions non vanno oltre il pareggio. L'Atalanta, in campo stasera, ha così l'occasione di rientrare. Il Verona conquista 3 punti importanti per la salvezza.

SDA

All'Olimpico finisce 1-1 la sfida fra Roma e Juventus, così importante per la zona Champions. I bianconeri, a segno con Bremer che pareggia la rete iniziale di Lukaku, mancano quella vittoria che avrebbe dato loro la certezza di un posto Champions, ma l'appuntamento è solo rimandato.

La Roma, mai vittoriosa in questo campionato con le 'grandi', incassa solo un punto e ora ne ha 3 di vantaggio sull'Atalanta che rispetto alla squadra di De Rossi ha due partite in meno: una la giocherà domani contro la Salernitana, e nella Dea si annuncia un massiccio turn over, con ricorso anche a giocatori della seconda squadra che milita in Serie C.

Troppo vicine sono la semifinale di ritorno in Europa con il Marsiglia e la finale di Coppa Italia del 15 contro la Juve, e quindi qualche titolare domani riposerà.

Il Milan non riesce più a vincere

Intanto la stagione in chiaroscuro del Milan produce una nuova delusione per i tifosi, che lasciano lo stadio in anticipo: i rossoneri vengono raggiunti allo scadere dal Genoa (3:3) dopo essere stati due volte in svantaggio e non riescono a centrare l'obiettivo della qualificazione in Champions, che comunque arriverà nelle prossime partite.

E' un turno poco felice per le milanesi: l'Inter, poco concentrata dopo la festa scudetto, perde per la seconda volta col Sassuolo che rilancia le sue speranze salvezza.

Fiorentina affondata a Verona

Il Verona trova tre punti fondamentali superando una Fiorentina in ampio turnover e col pensiero fisso alla semifinale di Conference. Il Cagliari fa un piccolo passo in avanti pareggiando contro il Lecce che era in superiorità numerica. Un pari senza lampi tra Empoli e Frosinone, che dovranno soffrire fino all'ultimo per guadagnare la permanenza in serie A.

sda-bfi