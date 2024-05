Filippo Ganna KEY

Filippo Ganna è stato il migliore lungo i 31,2km percorsi a cronometro tra Castiglione e Desenzano, validi per la 14a tappa del Giro d'Italia.

L'italiano ha preceduto di poco meno di 30 secondi Tadej Pogacar, che ha comunque rafforzato la maglia rosa. Partito fortissimo ma calato alla distanza, lo sloveno vanta ora addirittura 3'41» di vantaggio in classifica generale su Geraint Thomas, che ha scavalcato Daniel Martinez (+3'56"), oggi solo 14o a 1'45» dal vincitore. Per Top Ganna si tratta del primo successo stagionale e del settimo in assoluto al Giro.

