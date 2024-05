KEY

ha fatta a correre i 100m in meno di 11"24, tempo limite necessario per poter avere la possibilità di partecipare agli Europei di Roma in programma dal 7 giugno.

Nella prima chance dal suo ritorno in pista, Ajla Del Ponte non ce l’ La ticinese ha infatti fermato il cronometro del meeting di Zofingen a 11"39, risultando comunque l’atleta più veloce in gara. La 27enne potrà ritentare di abbassare il proprio tempo a Basilea lunedì e a San Gallo sabato. Tra le elvetiche che sono già scese sotto il tempo limite possiamo trovare Mujinga Kambundji (11"04), Géraldine Frey (11"18) e Salomé Kora (11"20).

