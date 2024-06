Il calciatore della nazionale francese Kylian Mbappé, in compagnia dell'allenatore Didier Deschamps, accolgono il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron prima dell'inizio dell'Euro 2024 Keystone

Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National (RN), l'estrema destra favorita alle legislative in Francia, ha risposto a Kylian Mbappé, che due giorni fa aveva – sulla scia del compagno di squadra Marcus Thuram – invitato a non votare per «le estreme».

SDA

«Se lanciano appelli a votare contro le estreme – ha detto Bardella a CNews – non mi sento chiamato in causa. Ho molto rispetto e ammirazione per Thuram e Mbappé, ma bisogna rispettare il voto dei francesi. Quando uno è milionario e ha la fortuna di andare in giro con l'aereo privato, mi dà un po' fastidio che poi dia lezioni a gente che guadagna 1'400 euro e non arriva alla fine del mese, che non ha la fortuna vivere in quartieri superprotetti. E' un po' un peccato e non sono sicuro che queste lezioni di morale vengano apprezzate», ha concluso.

SDA