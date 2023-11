Mentre Netflix sta proponendo la serie sui Beckham, lui, David, si reca in India, per assistere alla semifinale del Mondiale di cricket, ma pure per incontrare bambini poveri della grande nazione asiatica.

David Beckham, era tra presenti nel box per dignitari e VIP in occasione della sfida mondiale di cricket tra India e Nuova Zelanda.

Ma il vero motivo per il quale l'ex calciatore si trova nel subcontinente riguarda il suo ruolo di ambasciatore di buona volontà dell'UNICEF, carica che ha assunto nel 2005.

Secondo i media indiani e inglesi, ma anche sbirciando nel suo profilo Instagram, Beckham si trova attualmente in Gujarat per capire lo stato dell'azione UNICEF e contribuire a sostenere i diritti dei bambini e l'uguaglianza di genere, che è anche il tema globale della Giornata mondiale dei bambini 2023.

David e sua moglie Victoria hanno già donato molto nel corso degli anni, per far partire il progetto.

«L'energia e l'innovazione che ho visto qui sono state di grande ispirazione».

Non solo l'UNICEF e l'India sono cari all'ex calciatore di United e Real: l'anno scorso, per esempio, i Beckhams hanno donato più di milione di franchi a sostegno dell'Ucraina.

L'ex capitano dell'Inghilterra aveva lanciato un appello di emergenza per il Paese devastato dalla guerra con un messaggio emozionante. «The David Beckham UNICEF Fund» ha condiviso un appello di aiuto con i suoi 71,2 milioni di follower su Instagram.