Ronaldo sbarca su YouTube e registra un nuovo record di iscritti in poche ore

Ronaldo stabilisce un nuovo record. Youtube

Cristiano Ronaldo ha lanciato il suo canale YouTube, e in mezza giornata ha già raggiunto oltre 11 milioni di iscritti.

SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Cristiano Ronaldo è sbarcato su YouTube.

CR7 promette di offrire uno sguardo retrospettivo sulla sua vita, sul calcio e su: «famiglia, benessere, nutrizione, preparazione, recupero, istruzione e affari».

Nel giro di poche ore vi sono stati 11 milioni di iscritti, mentre il video più cliccato è stato visto 7,5 milioni di volte. Mostra di più

Il calciatore portoghese ha finora caricato 19 video. Il più cliccato ha è stato visto 7,5 milioni di volte in 12 ore.

Il 39enne cinque volte vincitore del Pallone d'oro ha dato l'annuncio del suo sbarco sulla piattaforma mercoledì pomeriggio sui suoi altri canali social: «L'attesa è finita. Il mio canale YouTube è finalmente arrivato! SIUUU iscriviti e unisciti a me in questo nuovo viaggio», ha scritto il calciatore del club saudita Al Nassr.

Sul canale, Cristiano Ronaldo ha promesso di offrire ai fan uno sguardo inedito sulla sua vita, condividendo contenuti non solo sul calcio ma anche su «famiglia, benessere, nutrizione, preparazione, recupero, istruzione e affari».

Nella prima puntata infatti, il portoghese siede in studio con la compagna Georgina.

Questo approccio sfaccettato è in linea con il modo in cui i migliori creatori di profili social hanno costruito il loro pubblico offrendo una serie di contenuti diversi che vanno al di là della loro principale area di fama.

Il lancio di «UR» sottolinea anche l'importanza che YouTube ha assunto come piattaforma per atleti, celebrità e altri personaggi pubblici per entrare in contatto diretto con i loro fan.

Se un tempo i media tradizionali, come la televisione e le riviste, erano i mezzi principali per condividere le loro storie e le loro prospettive, ora i social media offrono un mezzo ai VIP per parlare al pubblico alle loro condizioni.

Si tratta di una tendenza destinata ad accelerare, dato che sempre più star dello sport di alto profilo riconoscono il valore di creare le proprie imprese mediatiche digitali.

Ronaldo ha 112,6 milioni di follower su X, 170 milioni su Facebook e 636 milioni su Instagram.

bfi