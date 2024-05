Nzola KEY

, sembrava doversi accontentare del pari con il Bruges, ma nel recupero è riuscita ad imporsi 3-2.

Swisstxt

Nell'andata della semifinale di Conference League la Fiorentina, malgrado l’uomo in più per 30’ Due volte in vantaggio, la Viola è stata rimontata in entrambi i casi dagli ospiti, che nei minuti di recupero sono però caduti per mano di Nzola, al rientro da un infortunio e a secco da quasi due mesi. Gol e spettacolo anche a Birmingham, dove l'Olympiacos ha sconfitto 4-2 i padroni di casa dell'Aston Villa anche grazie alla tripletta del nazionale maiorchino El Kaabi.

Swisstxt