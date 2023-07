Colombia Reuters

Impresa della Colombia, che ha creato la sorpresa battendo 2-1 la Germania e prendendosi la vetta del Gruppo H a punteggio pieno.

Le sudamericane hanno trovato il gol partita nei tempi di recupero grazie a Vanegas, in rete con un imperiale colpo di testa al 97'. A Sydney è successo tutto nel secondo tempo, con la giovane Caicedo che ha portato in vantaggio Las Cafeteras con un pregevole gol al 52' mentre la solita Popp ha trovato il pareggio all'89' su rigore. Nell'altra sfida del Gruppo H ha stupito il Marocco, che ha avuto la meglio sulla Corea del Sud per 1-0.

Swisstxt