Ecco cosa dice l'esperto di arbitraggio sull'espulsione del fuoriclasse della Nati

L'espulsione di Nico Elvedi, poi il comportamento dei danesi prima del primo gol subito: la Nazionale si sente svantaggiata nell'esordio della Nations League a Copenaghen. blue Sport ha chiesto il parere dell'esperto di arbitraggio Pascal Erlachner.

L'allenatore della Svizzera Murat Yakin, a sinistra, parla con l'elvetico Nico Elvedi mentre lascia il campo dopo un cartellino rosso durante la partita di calcio del Gruppo D della UEFA Nations League tra Danimarca e Svizzera, giovedì 5 settembre 2024, allo stadio Parken di Copenaghen, in Danimarca. Keystone/Gian Ehrenzeller

Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te La Nazionale svizzera viene sconfitta per 2 a 0 dalla Danimarca nella prima partita della fase a gironi della Nations League.

Ben due giocatori elvetici ricevono due cartellini rossi.

L'espulsione di Nico Elvedi, in particolare, fa scalpore.

L'esperto di arbitraggio Pascal Erlachner la definisce una decisione sbagliata e vede addirittura un fallo sul giocatore svizzero: «Il danese stringe il braccio di Elvedi». Mostra di più

La rabbia nel campo della nazionale svizzera dopo la sconfitta per 2 a 0 a Copenaghen è enorme. «Non c'è bisogno di discutere del cartellino rosso. Per me è uno scandalo enorme», ha dichiarato il capitano Granit Xhaka dopo il fischio finale, furioso per l'espulsione del compagno di squadra Nico Elvedi poco dopo l'intervallo.

Inizialmente, l'arbitro Daniel Siebert decide per un rigore per la Danimarca, ma poi viene richiamato davanti allo schermo del VAR e inverte la decisione dopo aver consultato le immagini.

Tuttavia, Siebert non assegna un calcio di punizione alla Svizzera, bensì alla Danimarca ed espelle Elvedi.

Secondo l'esperto di arbitraggio Pascal Erlachner, si tratta di una decisione sbagliata. «Il giocatore danese afferra il braccio di Elvedi. Di conseguenza, fa cadere l'elvetico. Per me, questo sarebbe un calcio di punizione per la Svizzera», afferma Erlachner in un'intervista a blue Sport. «Per me il cartellino rosso è una decisione sbagliata perché Elvedi ha subito il primo fallo».

Fase finale difficile per Siebert

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata all'82° minuto. Embolo rimane a terra dopo un placcaggio, ma i danesi non pensano a buttare la palla fuori e segnano il primo gol con soli nove giocatori svizzeri in campo. «Praticamente tutti i nostri giocatori hanno chiesto ai danesi di buttar la palla fuori. Purtroppo non è stato un gioco corretto da parte loro», ha dichiarato un infastidito Murat Yakin.

Gli animi si sono scaldati e subito dopo il gol è scoppiata una rissa. «Da quel momento in poi, è stato molto difficile per l'arbitro non lasciarsi sfuggire la partita», osserva Erlachner, che riassume: «Nel complesso, la partita è stata molto frustrante, deludente e sfortunata per la Svizzera».